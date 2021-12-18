Рафаэль Надаль ответил на вопрос о возвращении Роджера Федерера в тур

20-кратный чемпион турниров «Большого шлема» испанец Рафаэль Надаль ответил, что ему известно о возвращении в тур швейцарца Роджера Федерера.

Напомним, Федерер досрочно завершил прошедший сезон из-за очередной операции на колене — ещё в середине августа. Он не выходил на корт после Уимблдона-2021, в четвертьфинале которого уступил поляку Хуберту Хуркачу. В августе Федерер отметил 40-летний юбилей. Ранее стало известно, что он пропустит Открытый чемпионат Австралии — 2022.

«Я не могу раскрывать то, о чём мы говорим в частных беседах, но да, у меня очень тёплые отношения с Роджером, мы очень часто разговариваем. Я всегда знал, какие у него планы на возвращение, но я не тот, кто должен раскрывать их», — приводит слова Надаля журналистка Рим Абуллейль в своём «твиттере».