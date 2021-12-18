Финалистка Australian Open — 2021 не примет участия в турнире в новом году

Американская теннисистка Дженнифер Брэйди не сыграет на Открытом чемпионате Австралии в 2022 году.

В последний раз Брэйди выступала на турнире в Цинциннати в августе этого года, где не смогла доиграть матч второго круга до конца из-за травмы. Её соперницей была представительница Латвии Елена Остапенко.

За свою карьеру Брэйди завоевала один титул WTA. обыграв в финале турнира в Лексингтоне (США) представительницу Швейцарии Хиль Белен Тайхман.

Место Брэйди в основной сетке Australian Open займёт китаянка Цян Ван.

Напомним, действующими чемпионами Открытого чемпионата Австралии являются японка Наоми Осака и серб Новак Джокович, в финале обыгравший россиянина Даниила Медведева. В финале текущего года Осака обыграла Дженнифер Брэйди в двух сетах со счётом 6:4, 6:3.