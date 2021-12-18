Финалистка Australian Open — 2021 не примет участия в турнире в новом году

Американская теннисистка Дженнифер Брэйди не сыграет на Открытом чемпионате Австралии в 2022 году.
В последний раз Брэйди выступала на турнире в Цинциннати в августе этого года, где не смогла доиграть матч второго круга до конца из-за травмы. Её соперницей была представительница Латвии Елена Остапенко.
За свою карьеру Брэйди завоевала один титул WTA. обыграв в финале турнира в Лексингтоне (США) представительницу Швейцарии Хиль Белен Тайхман.
Место Брэйди в основной сетке Australian Open займёт китаянка Цян Ван.
Напомним, действующими чемпионами Открытого чемпионата Австралии являются японка Наоми Осака и серб Новак Джокович, в финале обыгравший россиянина Даниила Медведева. В финале текущего года Осака обыграла Дженнифер Брэйди в двух сетах со счётом 6:4, 6:3.
- 18 декабря 2021
-
12:35
-
11:09
-
10:35
-
10:34
-
10:27
-
10:10
-
09:26
- 17 декабря 2021
-
23:58
-
23:16
-
22:40
-
20:32
-
18:23
-
16:16
-
14:55
-
14:38
-
13:31
-
13:26
-
11:14
-
11:10
-
10:41
-
09:30
-
08:55
-
07:33
-
06:04
-
04:50
-
04:24
-
00:19
- 16 декабря 2021
-
23:41
-
23:30
-
20:36
-
18:45
-
15:58
-
15:35
-
14:21
-
13:43