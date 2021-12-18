Шаповалов обыграл Надаля в матче за 3-е место турнира в Абу-Даби

Денис Шаповалов, канадец с украинскими корнями, одержал победу в матче выставочного турнира в Абу-Даби (ОАЭ) с испанцем Рафаэлем Надалем.

Шаповалову удалось обыграть экс первую ракетку мира в трёх сетах (6:7, 6:3, 10:6). Таким образом, Шаповалов занял третье место на турнире. Первое и второе место между собой разыграют россиянин Андрей Рублёв и англичанин Энди Маррей. Матч начнется 18 декабря в 18:15 по московскому времени.



Напомним, в полуфинале именно Рублёв обыграл Шаповалова (7:6, 3:6, 6:4). В 2021 году россиянину удалось выиграть только один турнир — в Роттердаме. Экс первая ракетка мира Маррей не выигрывал титулов с 2019 года. Рублёв занимает пятую строчку рейтинга ATP, Маррей — на 134-й.