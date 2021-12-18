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Рафаэль Надаль: я ещё верю в свою конкурентоспособность

Рафаэль Надаль: я ещё верю в свою конкурентоспособность
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Испанский теннисист Рафаэль Надаль прокомментировал поражение от канадца Дениса Шаповалова в матче за третье место выставочного турнира в Абу-Даби (ОАЭ).

«Я играю вовсе не ради денег или просто ради удовольствия, я играю, чтобы продолжать достигать целей или, по крайней мере, получать удовольствие от процесса их достижения. Я всё ещё верю, что буду достаточно конкурентоспособен, чтобы дать себе шанс побороться за то, за что я боролся последние 15 лет. Если бы не верил — во всём этом не было бы смысла», — цитирует Надаля журналист Рим Абуллеил в своём «твиттере».

Напомним, Шаповалову удалось обыграть испанца в трёх сетах (6:7, 6:3, 10:6). Таким образом, Шаповалов занял третье место. Победителем турнира стал россиянин Андрей Рублёв, который в финале одолел Энди Маррея в двух сетах (6:4, 7:6).

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