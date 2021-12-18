Энди Маррей: Рублёв — фантастический

Британский теннисист Энди Маррей прокомментировал проигранный финал на выставочном турнире в Абу-Даби (ОАЭ).
«Я провёл три хороших матча на этом турнире, и Андрей сегодня сыграл очень хорошо. Он — фантастический на протяжении всего года и против него нелегко играть», — цитирует Маррея Tennis365.
Напомним, россиянин Андрей Рублёв в двух сетах обыграл Маррея (6:4, 7:6) и стал первым российским теннисистом, который смог одержать победу на турнире в Абу-Даби.
Энди Маррей, экс первая ракетка мира, не выигрывал титулы с 2019 года и находится на 134-й строчке рейтинга ATP. Рублёв в этом топе занимает пятое место.
В матче за третье место канадец Денис Шаповалов был сильнее испанца Рафаэля Надаля. Встреча завершилась со счётом 6:7 (4:7), 6:3, 10:6.
Турнир в Абу-Даби является подготовительным этапом к Открытому чемпионату Австралии.
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