Рафаэль Надаль: из-за травмы я могу пропустить Australian Open
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Испанский теннисист Рафаэль Надаль рассказал о планах на ближайшее будущее. Бывшая первая ракетка мира не исключил, что пропустит Australian Open.
«Мне нужно поговорить со своей командой, посмотреть, как отреагирует моё тело на турнир в Абу-Даби. Даже не в своей лучшей форме я смог навязать конкуренцию топовым теннисистам, так что мне ещё предстоит принять решение по Australian Open. Моя травма ноги ещё даёт о себе знать, в моём возрасте нужно следить за каждым движением и реакцией организма на него», — цитирует Надаля Tennis365.
Напомним, Надаль в полуфинале проиграл Энди Маррею, а в матче за третье место — канадцу Денису Шаповалову. При этом именно с Шаповаловым испанец получил повреждение ноги и всё же доиграл матч.
Новость по темеРафаэль Надаль: я ещё верю в свою конкурентоспособность
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