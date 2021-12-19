Рублёв прокомментировал победу в выставочном турнире в Абу-Даби

Российский теннисист Андрей Рублёв подвёл итоги выступления на выставочном турнире в Абу-Даби (ОАЭ). Там россиянин в финале обыграл шотландца Энди Маррея со счётом 6:4, 7:6 (7:2).



«Я впервые здесь сыграл в 2017 году. Тогда моё тело ещё не было готово, чтобы конкурировать на высшем уровне. Со временем организм становится сильнее, ты становишься сильнее. За последние 3-4 года моё тело сильно трансформировалось. Моя игра улучшилась.



Похвала со стороны ведущих игроков? Да, Надаль и Маррей остаются игроками топ-уровня, хоть и пропустили большой отрезок и упали в рейтинге ATP.



Они очень серьёзно относятся к молодым игрокам вроде меня. Мы становимся лучше и лучше. Но они знают, кто остаётся лидером», — цитирует Рублёва Khaleej Times.

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