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Маррей: считаю вакцины безопасными. Удивлюсь, если Джокович не приедет на АО из-за них

Маррей: считаю вакцины безопасными. Удивлюсь, если Джокович не приедет на АО из-за них
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Британский теннисист Энди Маррей ответил на вопрос, как бы он отреагировал на пропуск Новаком Джоковичем Australian Open из-за обязательной вакцинации игроков.

«Да, меня бы это удивило, потому что я считаю, что вакцины безопасны. Я знаю, что некоторые сейчас говорят, что они неэффективны, потому что нужны вакцины против новых штаммов и так далее, но это, я думаю, касается многих болезней.

Например, грипп – нам каждый год предлагают прививку от гриппа, и её слегка корректируют, просто чтобы снизить риск. Я считаю вакцины безопасными и эффективными, так что да, я бы удивился, если бы он не поехал по такой причине.

Но турнир приближается, и мы не знаем точно, как обстоят дела, но можно предположить, что он, вероятно, не хотел её делать. Удивился бы я, если бы завтра узнал, что он не поедет? Нет, не удивился бы», — приводит слова Маррея Eurosport.uk.

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