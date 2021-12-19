«Они знают реальное положение дел». Рублёв — об опережении Надаля и Маррея в рейтинге ATP

Пятая ракетка мира Андрей Рублёв прокомментировал свой статус первого сеяного на выставочном турнире в Абу-Даби, где также выступали Рафаэль Надаль и Энди Маррей. Также россиянин высказался о том, что опережает титулованных теннисистов в рейтинге ATP.
«Это иллюзия, потому что они знают реальное положение дел. Они могут говорить: «Нет, мы играем против лучших парней», но сами знают, что они лучшие, даже если не выступали год, а их рейтинг упал. Так что я не верю в это.
Но, конечно же, они серьёзно относятся к таким игрокам, как я, потому что мы развиваемся и играем всё лучше и лучше, и многие ребята вроде Медведева, Зверева и Циципаса уже доказали, что могут выигрывать большие турниры и побеждать лучших. Надеюсь, что я тоже смогу, если у нас будут такие матчи.
Но, как я уже сказал, они знают, кто здесь лидер и отец», — приводит слова Рублёва Eurosport.uk.
- 19 декабря 2021
-
11:42
-
11:15
-
00:04
- 18 декабря 2021
-
22:46
-
22:30
-
20:24
-
20:04
-
18:23
-
12:35
-
11:09
-
10:35
-
10:34
-
10:27
-
10:10
-
09:26
- 17 декабря 2021
-
23:58
-
23:16
-
22:40
-
20:32
-
18:23
-
16:16
-
14:55
-
14:38
-
13:31
-
13:26
-
11:14
-
11:10
-
10:41
-
09:30
-
08:55
-
07:33
-
06:04
-
04:50
-
04:24
-
00:19