«Они знают реальное положение дел». Рублёв — об опережении Надаля и Маррея в рейтинге ATP

Пятая ракетка мира Андрей Рублёв прокомментировал свой статус первого сеяного на выставочном турнире в Абу-Даби, где также выступали Рафаэль Надаль и Энди Маррей. Также россиянин высказался о том, что опережает титулованных теннисистов в рейтинге ATP.

«Это иллюзия, потому что они знают реальное положение дел. Они могут говорить: «Нет, мы играем против лучших парней», но сами знают, что они лучшие, даже если не выступали год, а их рейтинг упал. Так что я не верю в это.

Но, конечно же, они серьёзно относятся к таким игрокам, как я, потому что мы развиваемся и играем всё лучше и лучше, и многие ребята вроде Медведева, Зверева и Циципаса уже доказали, что могут выигрывать большие турниры и побеждать лучших. Надеюсь, что я тоже смогу, если у нас будут такие матчи.

Но, как я уже сказал, они знают, кто здесь лидер и отец», — приводит слова Рублёва Eurosport.uk.