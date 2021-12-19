Шамиль Тарпищев: на победу Рублёва в Абу-Даби не стоит обращать внимания
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Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев прокомментировал победу россиянина Андрея Рублёва в выставочном турнире в Абу-Даби (ОАЭ). В финале турнира Рублёв обыграл шотландца Энди Маррея со счётом 6:4, 7:6.
«На эти победы не стоит обращать внимания. Идёт подготовительный период, тренировочная работа. Если он играет и выигрывает, это ещё не хорошо и не плохо. Андрей не должен быть всё время в форме. Потом будет сложнее. Отпуск у них пропал, подготовительного периода не было из-за того, что теннисный календарь противоречит методике спортивной тренировки. Люди сейчас тренируются и играют на фоне больших нагрузок. Поэтому они не должны играть хорошо. Сейчас работа идёт на перспективу», — цитирует Тарпищева «Спорт-экспресс».
Новость по темеРублёв прокомментировал победу в выставочном турнире в Абу-Даби
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