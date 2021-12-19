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Доминик Тим пропустит ATP Cup, но надеется сыграть на Australian Open

Доминик Тим пропустит ATP Cup, но надеется сыграть на Australian Open
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Бывшая третья ракетка мира австриец Доминик Тим сообщил, что пропустит старт сезона. По словам теннисиста, ему придётся пропустить ATP Cup.

«После разговора с командой мы решили вернуться в Австрию, а не лететь сразу в Австралию. Я простудился, сдал отрицательный тест на коронавирус, когда был в Дубае. Не мог тренироваться на прошлой неделе. Из-за этого я буду находиться не в той физической форме, которая необходима для участия в ATP Cup и в турнире в Сиднее. Не хочу рисковать, потому что могу получить травму, если слишком рано вернусь после паузы.

Но я позитивно оцениваю время, проведённое в Дубае. Я смог повысить интенсивность и уровень тренировок. Запястье уже восстановилось почти на 100%. По-прежнему ставлю перед собой цель сыграть на Australian Open. Но окончательное решение примем в конце декабря», — написал Тим в своём «твиттере».

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