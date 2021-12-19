Доминик Тим пропустит ATP Cup, но надеется сыграть на Australian Open

Бывшая третья ракетка мира австриец Доминик Тим сообщил, что пропустит старт сезона. По словам теннисиста, ему придётся пропустить ATP Cup.



«После разговора с командой мы решили вернуться в Австрию, а не лететь сразу в Австралию. Я простудился, сдал отрицательный тест на коронавирус, когда был в Дубае. Не мог тренироваться на прошлой неделе. Из-за этого я буду находиться не в той физической форме, которая необходима для участия в ATP Cup и в турнире в Сиднее. Не хочу рисковать, потому что могу получить травму, если слишком рано вернусь после паузы.



Но я позитивно оцениваю время, проведённое в Дубае. Я смог повысить интенсивность и уровень тренировок. Запястье уже восстановилось почти на 100%. По-прежнему ставлю перед собой цель сыграть на Australian Open. Но окончательное решение примем в конце декабря», — написал Тим в своём «твиттере».

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