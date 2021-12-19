Серена Уильямс пожертвовала $ 1 млн темнокожей студентке, выигравшей конкурс стартапов

Американская теннисистка Серена Уильямс пожертвовала $ 1 млн в пользу студентки-победителя конкурса стартапов (Legacy Classic HBCU Startup Pitch Competition). Победителем конкурса стала афроамериканка из университета Ховарда.



«Мы видим, как многие венчурные компании инвестируют крупные суммы в людей. Но важно поддерживать людей других рас и женщин, предоставлять им одинаковые возможности», — сказала Уильямс.

Запись можно посмотреть в «инстаграме» Legacyclassic.

Примечательно, что Уильямс и раньше активно инвестировала в различные виды бизнеса. У неё есть собственная венчурная компания Serena Ventures.



Победителем конкурса стал стартап TracFlo. Он разрабатывает мобильное приложение и финансовый инструмент для рабочих и строителей, который помогает анализировать и управлять рисками.