Пэн Шуай: я никогда не говорила и не писала, что меня кто-то изнасиловал
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Бывшая первая ракетка мира в паре китаянка Пэн Шуай заявила, что её неправильно поняли, когда она рассказала о домогательствах со стороны бывшего вице-премьера страны Чжана Гаоли. Теннисистка утверждает, что никакого физического воздействия на неё не оказывали.
«Я хочу прояснить ситуацию. Я никогда не говорила и не писала, что меня кто-то изнасиловал. Тот пост в Weibo — моё личное дело. Возникло недопонимание», — сказала Шуай в видеоролике, который опубликовало сингапурское издание Lianhe Zaobao.
Ранее руководство WTA сообщило о приостановке проведения турниров в Китае из-за дела Пэн Шуай. Организация потребовала, чтобы был проведено прозрачное расследование громкого дела. Приостановит проведение турниров в Китае и ITF.
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