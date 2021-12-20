Пэн Шуай: я никогда не говорила и не писала, что меня кто-то изнасиловал

Бывшая первая ракетка мира в паре китаянка Пэн Шуай заявила, что её неправильно поняли, когда она рассказала о домогательствах со стороны бывшего вице-премьера страны Чжана Гаоли. Теннисистка утверждает, что никакого физического воздействия на неё не оказывали.



«Я хочу прояснить ситуацию. Я никогда не говорила и не писала, что меня кто-то изнасиловал. Тот пост в Weibo — моё личное дело. Возникло недопонимание», — сказала Шуай в видеоролике, который опубликовало сингапурское издание Lianhe Zaobao.



Ранее руководство WTA сообщило о приостановке проведения турниров в Китае из-за дела Пэн Шуай. Организация потребовала, чтобы был проведено прозрачное расследование громкого дела. Приостановит проведение турниров в Китае и ITF.

Новость по теме ITF вслед за WTA не будет проводить турниры в Китае из-за дела Пэн Шуай