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Эмма Радукану признана спортсменкой года по версии BBC

Эмма Радукану признана спортсменкой года по версии BBC
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Чемпионка US Open – 2021 19-летняя британка Эмма Радукану признана спортсменкой года по версии BBC. Напомним, Радукану стала первой теннисисткой в истории, которая выиграла титул «Большого шлема», стартовав в квалификации турнира.

Второе место в голосовании занял прыгун в воду Том Дейли, а третье — пловец Адам Пити.

После US Open Радукану приняла участие в турнире категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США), где на старте уступила белоруске Александре Саснович со счётом 2:6, 4:6. Затем Эмма снялась с турнира «ВТБ Кубок Кремля» и заявилась на турнир серии WTA-250 в Клуж-Напоке, где дошла до четвертьфинала.

Под занавес сезона Радукану возглавила посев турнира WTA-250 в Линце (Австрия), однако на старте проиграла 106-й ракетке мира, 20-летней Ван Синьюй (Q) из Китая со счётом 1:6, 7:6 (7:0), 5:7.

19-летняя Эмма Радукану заработала за сезон около $ 5 млн. Но до Курниковой ей ещё далеко 19-летняя Эмма Радукану заработала за сезон около $ 5 млн. Но до Курниковой ей ещё далеко
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