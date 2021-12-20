Чемпионка US Open – 2021 19-летняя британка Эмма Радукану признана спортсменкой года по версии BBC. Напомним, Радукану стала первой теннисисткой в истории, которая выиграла титул «Большого шлема», стартовав в квалификации турнира.

Второе место в голосовании занял прыгун в воду Том Дейли, а третье — пловец Адам Пити.

После US Open Радукану приняла участие в турнире категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США), где на старте уступила белоруске Александре Саснович со счётом 2:6, 4:6. Затем Эмма снялась с турнира «ВТБ Кубок Кремля» и заявилась на турнир серии WTA-250 в Клуж-Напоке, где дошла до четвертьфинала.

Под занавес сезона Радукану возглавила посев турнира WTA-250 в Линце (Австрия), однако на старте проиграла 106-й ракетке мира, 20-летней Ван Синьюй (Q) из Китая со счётом 1:6, 7:6 (7:0), 5:7.