Андрей Рублёв оставил пост в «Инстаграме» после победы над Энди Марреем в финале Абу-Даби

Российский теннисист Андрей Рублёв опубликовал пост в «Инстаграме», после того как одержал победу в матче с представителем Великобритании Энди Марреем в финале выставочного турнира в Абу-Даби. Рублёв победил Маррея со счётом 6:4, 7:6 (7:2).

«Спасибо выставочному турниру в Абу-Даби за отличные пару дней в преддверии нового сезона», — написал Рублёв, прикрепив текст к фото с трофеем.

Посмотреть фото можно в «инстаграме» Андрея Рублёва.

Ранее Рублёв в полуфинале обыграл канадца Дениса Шаповалова со счётом 7:6 (7:5), 3:6, 6:4. Что касается Маррея, то он нанёс поражение бывшей первой ракетке мира испанцу Рафаэлю Надалю. Их встреча закончилась со счётом 7:5, 6:3. В матче за третье место Шаповалов был сильнее Надаля. Встреча завершилась со счётом 6:7 (4:7), 6:3, 10:6.