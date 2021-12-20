Донна Векич — Андрею Рублёву: сезон ещё не начался, а ты уже берёшь титулы?

Четвертьфиналистка US Open 2019 года, победительница трёх турниров WTA в одиночном разряде хорватка Донна Векич отреагировала на победу российского теннисиста Андрея Рублёва в финале выставочного турнира в Абу-Даби. Рублёв победил бывшую первую ракетку мира Энди Маррея со счётом 6:4, 7:6 (7:2).

«Сезон ещё не начался, а ты уже берёшь титулы?» — написала Векич в комментариях к посту Рублёва в «Инстаграме» после победы.

Ранее Рублёв в полуфинале обыграл канадца Дениса Шаповалова со счётом 7:6 (7:5), 3:6, 6:4. Что касается Маррея, то он нанёс поражение бывшей первой ракетке мира испанцу Рафаэлю Надалю. Их встреча закончилась со счётом 7:5, 6:3. В матче за третье место Шаповалов был сильнее Надаля. Встреча завершилась со счётом 6:7 (4:7), 6:3, 10:6.