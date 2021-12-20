У Вайдишовой и Штепанека родилась вторая дочь
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Теннисисты Николь Вайдишова и Радек Штепанек сообщили, что стали родителями во второй раз. Чемпионка шести турниров WTA Вайдишова родила девочку, её назвали Меда.
Запись можно посмотреть в «инстаграме» Штепанека.
В 2018 году у пары родилась дочь. Тогда ребёнка назвали Стелла.
Штепанек — бывшая восьмая ракетка мира. За карьеру чешский теннисист выиграл пять турниров. Он является победителем Australian Open 2012 года в парном разряде. Также Штепанек выигрывал US Open — 2013 в парном разряде.
Чешка Вайдишова в 2007 году поднялась на 7-е место в рейтинге WTA. Это лучший результат в карьере спортсменки. На турнирах «Большого шлема» она дважды добиралась до полуфиналов. Карьеру Вайдишова завершила в 2016 году.
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