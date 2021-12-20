Мертенс сообщила о расставании с тренером

Бывшая 6-я ракетка мира, бельгийская теннисистка Элисе Мертенс сообщила, что рассталась со своим тренером Роббе Сейссенсом. Примечательно, что раньше они встречались.

«Всем привет! Роббе и я решили завершить наши взаимоотношения тренера и игрока. Мы вместе преодолели великолепный путь. Словами невозможно описать, как многому мы научились друг у друга. Здесь — некоторые фото и воспоминания, которые мы сохраним. Я желаю Роббе всего наилучшего в будущем!» — написала Мертенс в своём «твиттере».

Запись можно посмотреть в «твиттере» бельгийки.

Сейссенс вошёл в тренерский штаб Мертенс в марте 2019 года, когда она рассталась с австралийским тренером Дэвидом Тэйлором.

За карьеру Мертенс выиграла шесть различных турниров.