Мертенс сообщила о расставании с тренером
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Бывшая 6-я ракетка мира, бельгийская теннисистка Элисе Мертенс сообщила, что рассталась со своим тренером Роббе Сейссенсом. Примечательно, что раньше они встречались.
«Всем привет! Роббе и я решили завершить наши взаимоотношения тренера и игрока. Мы вместе преодолели великолепный путь. Словами невозможно описать, как многому мы научились друг у друга. Здесь — некоторые фото и воспоминания, которые мы сохраним. Я желаю Роббе всего наилучшего в будущем!» — написала Мертенс в своём «твиттере».
Запись можно посмотреть в «твиттере» бельгийки.
Сейссенс вошёл в тренерский штаб Мертенс в марте 2019 года, когда она рассталась с австралийским тренером Дэвидом Тэйлором.
За карьеру Мертенс выиграла шесть различных турниров.
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