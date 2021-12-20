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Зверева признали спортсменом года в Германии

Зверева признали спортсменом года в Германии
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Немецкий теннисист Александр Зверев признал спортсменом года в Германии. Третья ракетка мира получил соответствующий приз. Во время церемонии теннисиста поддерживал старший брат Миша Зверев.

Запись можно посмотреть в «твиттере» Tennis Channel International.

В 2021 году Зверев стал олимпийским чемпионом в одиночном разряде. Кроме того, Александр в завершившемся сезоне выиграл два «Мастерса», два турнира ATP-500 и Итоговый чемпионат ATP. Для Александра эта победа стала уже второй на Итоговом турнире ATP. В предыдущий раз он выиграл титул в 2018 году, когда в решающей встрече оказался сильнее Новака Джоковича.

Лучшей спортсменкой года в Германии в третий раз подряд признали легкоатлетку Малайку Миамбо. Лучшей командой года стала женская сборная по велогонкам на треке.

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