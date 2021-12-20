Бывший тренер Павлюченковой будет работать с Мертенс
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Новым тренером бельгийской теннисистки Элисе Мертенс стал Симон Гоффен, сообщает Sporza. Брат бельгийского теннисиста Давида Гоффена ранее одно время был тренером россиянки Анастасии Павлюченковой.
Предыдущим тренером бывшей 6-й ракетки мира Мертенс был Роббе Сейссенс. Спортсменка сообщила о расставании с ним и пожелала ему успехов в дальнейшем. Они вместе работали с 2019 года. Примечательно, что одно время Мертенс и Сейссенс встречались.
Сейссенс вошёл в тренерский штаб Мертенс в марте 2019 года, когда она рассталась с австралийским тренером Дэвидом Тэйлором. Он решил вернуться на родину и продолжить карьеру в Австралии.
За карьеру Мертенс выиграла шесть различных турниров.
Новость по темеМертенс сообщила о расставании с тренером
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