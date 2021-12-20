Рафаэль Надаль сообщил, что сдал положительный тест на коронавирус

Бывшая первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль сообщил, что его тест на коронавирус дал положительный результат.



«Всем привет. Я хотел объявить, что по возвращении домой после игры в турнире в Абу-Даби у меня был положительный результат теста на COVID, который проводился, когда я приехал в Испанию.



И в Кувейте, и в Абу-Даби мы проходили контрольные проверки каждые два дня, и все они были отрицательными, последний тест был в пятницу, а результаты были получены в субботу.



Это неприятный момент, но надеюсь, что постепенно поправлюсь. Я сейчас нахожусь дома и сообщил о результате тем, кто был со мной в контакте.



Мне нужно гибко подойти к моему календарю. Я буду держать вас в курсе любых решений относительно моих будущих турниров! Заранее благодарю за поддержку и понимание», — написал Надаль в своём «твиттере».

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