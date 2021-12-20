Екатерина Бычкова: у Барти есть яркий характер, а Халеп совсем «правильная»

Российская теннисистка Екатерина Бычкова поделилась мнением об австралийке Эшли Барти. Сегодня, 20 декабря, Барти стала пятой в истории теннисисткой, которая является первой ракеткой мира на протяжении 100 недель подряд.



Бычкова не согласилась с тем, что в WTA могут быть не слишком довольны лидерством Барти, учитывая её тихий в медийном плане образ жизни.



«Я не знаю, насколько сейчас политика WTA заточена под то, что все должны быть идеальными. По идее, Барти в этом смысле самая правильная первая ракетка мира как раз в силу того, что от неё не ждешь никаких выходок и репутационных скандалов.



Лучше нее разве что Симона Халеп, которая еще и очень трудолюбивая и везде во всём участвует. Но лично мне Симона вообще не интересна. У Барти хотя бы есть яркий характер. Халеп же совсем «правильная».



Мне кажется, что WTA как раз ищет нечто такое, как Халеп и Барти, во всяком случае все новые правила и общая политика наталкивают на такие мысли. Из-за таких, как Барти и Халеп, у руководства тура точно голова не болит по утрам», — цитирует Бычкову «РБ Спорт».