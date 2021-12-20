Надаль: после «Ролан Гаррос» нога не давала нормально тренироваться
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20-кратный чемпион турниров «Большого шлема» испанский теннисист Рафаэль Надаль рассказал о планах на ближайшее будущее.
«Люди думают, что мои последние матчи перед Абу-Даби были в Вашингтоне, но это неправда. После «Ролан Гаррос» нога не давала мне ни играть, ни нормально тренироваться. Для меня всё это было катастрофой. Сейчас я не могу на сто процентов гарантировать своё участие в Australian Open, но постараюсь всё сделать для этого», — цитирует Надаля Tennis World.
Напомним, Надаль уступил канадцу Денису Шаповалову в матче за третье место выставочного турнира в Абу-Даби. В полуфинале своего сигнатурного турнира на грунте во Франции Рафаэль проиграл сербу Новаку Джоковичу из-за повреждения ноги.
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