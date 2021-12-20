Мария Шарапова: невероятно горжусь тем, что смогла финансово обеспечить себя и свою семью

Пятикратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, российская теннисистка Мария Шарапова высказалась о значении заработанных за время карьеры денег.

«Раньше я думала о деньгах как о возможности чего-то добиться. Сейчас, оглядываясь назад, могу сказать, что невероятно горжусь тем, что смогла обеспечить себя и свою семью. С одной стороны, это достижение, но оно принесло некоторое чувство безопасности. Это то ощущение, когда ты понимаешь, что можешь позаботиться об их здоровье. Я могу сделать их счастливыми и быть уверена в том, что с ними всё будет в порядке», — приводит слова Шараповой Tennis World USA.

Шарапова занимает третье место в списке теннисисток, получивших за карьеру больше всего призовых. На всех турнирах она заработала $ 38 777 962.