Даниил Медведев показал, как готовится к новому сезону в академии Патрика Муратоглу

Вторая ракетка мира россиянин Даниил Медведев опубликовал в «Инстаграме» фотографии с предсезонной подготовки. Медведев тренируется в академии Патрика Муратоглу – личного тренера американки Серены Уильямс.

«В процессе предсезона», — написал Медведев под фотографиями.

Публикация доступна в «инстаграме» Даниила Медведева.

Ранее в Мадриде (Испания) Медведев в составе сборной России завоевал Кубок Дэвиса. В финале подопечные Шамиля Тарпищева победили Хорватию со счётом 2-0. На турнире за сборную России также выступали Андрей Рублёв, Аслан Карацев, Карен Хачанов и Евгений Донской.

В прошедшем сезоне Медведев также стал чемпионом US Open, сыграл в финале Australian Open, взял два титула ATP-250, дошёл до четвертьфинала Олимпиады, выиграл «Мастерс» в Торонто, пробился в финалы «Мастерса» в Париже и Итогового чемпионата ATP.