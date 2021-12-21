Фонд семьи Джоковича открывает новую инициативу в Сербии
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Благотворительный фонд теннисиста Новака Джоковича и его жены Елены начал новую кампанию пожертвований в Нише (Сербия).
«Ниш — прекрасный город с уникальной культурой, жители которого получили признание как внутри страны, так и за рубежом. У нас остались прекрасные воспоминания об этом городе, и мы рады, что в этот Сезон Пожертвований мы собираем средства на строительство нового дошкольного учреждения, тем самым позволяя детям и их семьям мечтать о большем», — говорится в заявлении на официальном сайте фонда.
В 2012 году Джокович получил гуманитарную премию Артура Эша за свои достижения в благотворительности. Более 47 тысяч детей получили помощь от фонда Джоковичей. Новая благотворительная кампания фонда будет длиться до 8 января.
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