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Стала известна дата жеребьёвки Australian Open 2022 года

Стала известна дата жеребьёвки Australian Open 2022 года
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Стало известно, когда состоится жеребьёвка Открытого чемпионата Австралии 2022 года. Мероприятие состоится в четверг, 13 января, сообщает журналист Михал Самульский в своём «твиттере».

Australian Open — 2022 пройдёт с 17 по 30 января.

В 2021 году Открытый чемпионат Австралии в мужском одиночном разряде выиграл Новак Джокович (Сербия). В решающем матче турнира Джокович сломил сопротивление россиянина Даниила Медведева. В женском одиночном разряде победила представительница Японии Наоми Осака, в мужском парном разряде титул завоевали хорват Иван Додиг и словак Филип Полашек, в женском парном — бельгийка Элисе Мертенс и белоруска Арина Соболенко, в миксте — Барбора Крейчикова (Чехия) и Раджив Рам (США).

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