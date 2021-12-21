Каролина Мухова снялась с предстоящего Australian Open

Чешская теннисистка Каролина Мухова сообщила, что не будет участвовать в Открытом чемпионате Австралии.

«Мне грустно сообщать о том, что сезон-2022 я начну не в Австралии. Но я сделаю всё, что в моих силах, чтобы вернуться как можно скорее», — написала Мухова в своём «инстаграме».

25-летняя спортсменка в 2021 году доходила до полуфинала Australian Open, до четвертьфинала Уимблдона и поднималась на 19-ю позицию итогового рейтинга WTA. На летнем турнире в Берлине россиянка Вероника Кудерметова обыграла Мухову в трёх сетах в 1/16 финала. В парном разряде Каролина выступает не так удачно. Её лучшая позиция в парном рейтинге — 303-я.

Australian Open пройдёт с 17 по 30 января в Мельбурне. В 2021 году австралийское хардовое покрытие покорилось японской теннисистке Наоми Осаке.