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Отец Новака Джоковича — о бомбёжках: мы кричали «спаси нас, господи». Никогда не прощу

Отец Новака Джоковича — о бомбёжках: мы кричали «спаси нас, господи». Никогда не прощу
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Срджан Джокович, отец первой ракетки мира сербского теннисиста Новака Джоковича, вспомнил, как его семья пережила бомбёжку.

«Я никогда не прощу им бомбёжки. Новаку было 12 лет. В Раковице упала огромная бомба, и в нашей квартире в Баньице вылетели все окна. Это было в 1999-м.

Мы свалились с кроватей, выбежали в холл, плача: «Спаси нас, господи». Эта травма останется на всю жизнь», — приводит слова Джоковича-старшего сербское издание Telegraf.rs.

34-летний Новак Джокович — рекордсмен по количеству сезонов, завершённых в статусе первой ракетки мира (7), победитель 20 турниров «Большого шлема» в одиночном разряде (сорекордсмен по этому показателю со швейцарцем Роджером Федерером и испанцем Рафаэлем Надалем).

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