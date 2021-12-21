Отец Новака Джоковича — о бомбёжках: мы кричали «спаси нас, господи». Никогда не прощу

Срджан Джокович, отец первой ракетки мира сербского теннисиста Новака Джоковича, вспомнил, как его семья пережила бомбёжку.

«Я никогда не прощу им бомбёжки. Новаку было 12 лет. В Раковице упала огромная бомба, и в нашей квартире в Баньице вылетели все окна. Это было в 1999-м.

Мы свалились с кроватей, выбежали в холл, плача: «Спаси нас, господи». Эта травма останется на всю жизнь», — приводит слова Джоковича-старшего сербское издание Telegraf.rs.

34-летний Новак Джокович — рекордсмен по количеству сезонов, завершённых в статусе первой ракетки мира (7), победитель 20 турниров «Большого шлема» в одиночном разряде (сорекордсмен по этому показателю со швейцарцем Роджером Федерером и испанцем Рафаэлем Надалем).