Карлос Мойя вслед за Надалем сдал положительный тест на коронавирус

Тренер Рафаэля Надаля, экс-первая ракетка мира и чемпион Ролан Гаррос-1998 Карлос Мойя вслед за своим подопечным сдал положительный тест на коронавирус.

«Хочу сообщить, что также сдал положительный тест на коронавирус. В воскресенье, когда я прилетел на Мальорку, у меня уже были симптомы заболевания. Тест на антитела при этом был отрицательным. Спустя несколько часов, когда один из членов команды сдал положительный тест, я сам пошёл и сдал ПЦР, результаты которого также оказались неутешительными», — написал Мойя в своём «твиттере».

Карлос — первый представитель Испании, возглавлявший одиночный рейтинг ATP. На его счету одна победа на «Ролан Гаррос» и двадцать викторий на турнирах АТР. С 2016 года он является тренером Надаля.