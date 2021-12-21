Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Карлос Мойя вслед за Надалем сдал положительный тест на коронавирус

Карлос Мойя вслед за Надалем сдал положительный тест на коронавирус
Комментарии

Тренер Рафаэля Надаля, экс-первая ракетка мира и чемпион Ролан Гаррос-1998 Карлос Мойя вслед за своим подопечным сдал положительный тест на коронавирус.

«Хочу сообщить, что также сдал положительный тест на коронавирус. В воскресенье, когда я прилетел на Мальорку, у меня уже были симптомы заболевания. Тест на антитела при этом был отрицательным. Спустя несколько часов, когда один из членов команды сдал положительный тест, я сам пошёл и сдал ПЦР, результаты которого также оказались неутешительными», — написал Мойя в своём «твиттере».

Карлос — первый представитель Испании, возглавлявший одиночный рейтинг ATP. На его счету одна победа на «Ролан Гаррос» и двадцать викторий на турнирах АТР. С 2016 года он является тренером Надаля.

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021