Белинда Бенчич надеется принять участие в Australian Open несмотря на коронавирус

Олимпийская чемпионка в одиночном разряде и серебряная медалистка в парном разряде Токио-2020 Белинда Бенчич может не принять участие в Australian Open из-за положительного теста на коронавирус.

«Несмотря на то, что я была полностью привита от коронавируса, мой последний тест дал положительный результат. Я нахожусь в самоизоляции и выполняю все предписания врачей для скорейшего восстановления. Пока у меня повышенная температура, знобит, испытываю все симптомы болезни. К сожалению это произошло совсем не вовремя, во время финальной стадии подготовки к чемпионату Австралии. Тем не менее я прилечу на Зелёный континент, когда полностью поправлюсь и пройду необходимый период карантина», — написала Бенчич в своём «твиттере».