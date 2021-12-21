Анастасия Мыскина и Сергей Павлюченков стали заслуженными тренерами России

Сегодня министром спорта России Олегом Матыциным были подписаны приказы о присвоении почетных спортивных званий.

Как сообщает официальный сайт Федерации тенниса России, спортивное звание «Заслуженный тренер России» было присвоено Анастасии Андреевне Мыскиной и Сергею Владимировичу Павлюченкову. Анатолий Адамович Минкевич получил спортивное звание «Почетный спортивный судья России».

Анастасия Мыскина стала первой российской теннисисткой, выигравшей турнир Большого шлема в одиночном разряде, победив на Открытом чемпионате Франции в 2004 году. В её послужном списке также две победы в Кубке Федерации (2004, 2005). После завершения карьеры Анастасия вошла в тренерский штаб сборной России по теннису и являлась её капитаном с 2014 по 2018 год. В октябре 2016 года Мыскина была избрана вице-президентом Федерации тенниса России.