Паула Бадоса приняла участие в фотосессии для журнала Vogue

Испанская теннисистка Паула Бадоса, являющаяся восьмой ракеткой мира, приняла участие в фотосессии для испанской версии журнала Vogue.
Фотографии были опубликованы в «твиттере» теннисистки.
Паула начала играть в теннис в семь лет. В ее послужном списке победа на юниорском Открытом чемпионате Франции и две виктории на турнирах WTA в одиночном разряде. Мечтой Бадосы является победа на Уимблдоне. Так как испанские журналисты постоянно сравнивали Паулу с Марией Шараповой, это вызвало у Паулы депрессию из-за того, что она не могла оправдать завышенные ожидания — завоевать, как Шарапова, титул взрослого турнира Большого шлема в 18 лет.
В 2021 году Бадоса вошла в число претенденток на награду WTA в номинации «Прогресс года» по итогам прошедшего сезона.
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