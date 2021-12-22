Отец Джоковича: Новак выиграет ещё как минимум два Уимблдона

Первая ракетка мира, серб Новак Джокович не остановится на 20 трофеях «Большого шлема», рассказал отец теннисиста Срджан Джокович.
«Он выиграет ещё как минимум два Уимблдона и ещё несколько турниров «Большого шлема». Вы в этом сомневаетесь? Для этого не нужно быть специалистом, Новак будет играть ещё два-три года, этого будет достаточно», — сказал Срджан Джокович, слова которого приводит сербский портал novosti.rs.
При этом по-прежнему неизвестно, сыграет ли Новак Джокович на первом в сезоне турнире «Большого шлема» — Открытом чемпионате Австралии (Australian Open). Теннисист до сих пор не раскрыл свой статус вакцинации; предполагается, что он не прививался. Ранее сообщалось, что на Australian Open пустят только дважды привитых спортсменов.
За свою карьеру Джокович 9 раз выигрывал Открытый чемпионат Австралии, шесть раз побеждал на кортах Уимблдона, четыре раза выигрывал Открытый чемпионат США, а ещё два раза становился чемпионом «Ролан Гаррос».
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