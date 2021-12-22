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Отец Джоковича: Новак выиграет ещё как минимум два Уимблдона

Отец Джоковича: Новак выиграет ещё как минимум два Уимблдона
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Первая ракетка мира, серб Новак Джокович не остановится на 20 трофеях «Большого шлема», рассказал отец теннисиста Срджан Джокович.

«Он выиграет ещё как минимум два Уимблдона и ещё несколько турниров «Большого шлема». Вы в этом сомневаетесь? Для этого не нужно быть специалистом, Новак будет играть ещё два-три года, этого будет достаточно», — сказал Срджан Джокович, слова которого приводит сербский портал novosti.rs.

При этом по-прежнему неизвестно, сыграет ли Новак Джокович на первом в сезоне турнире «Большого шлема» — Открытом чемпионате Австралии (Australian Open). Теннисист до сих пор не раскрыл свой статус вакцинации; предполагается, что он не прививался. Ранее сообщалось, что на Australian Open пустят только дважды привитых спортсменов.

За свою карьеру Джокович 9 раз выигрывал Открытый чемпионат Австралии, шесть раз побеждал на кортах Уимблдона, четыре раза выигрывал Открытый чемпионат США, а ещё два раза становился чемпионом «Ролан Гаррос».

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