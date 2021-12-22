Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Мама Энди Маррея предупредила Эмму Радукану

Мама Энди Маррея предупредила Эмму Радукану
Комментарии

Джуди Маррей, мама экс первой ракетки мира Энди Маррея, предупредила 19-летнюю британку Эмму Радукану, которая сенсационно выиграла Открытый чемпионат США 2021 года. По словам Маррей, Радукану придётся непросто, поскольку теперь все будут серьёзно относиться к ней.

«Следующие 10 месяцев будут полностью отличаться от того, что уже испытала она в своей пока короткой, но уже невероятно захватывающей карьере. Её ожидают непростые повороты на этом пути, в то время как она, ранее сравнительно неизвестная теннисистка, будет подстраиваться под жестокий мир женского тенниса.

Теперь все знают, кто она такая. Тренеры и соперники будут заниматься своим делом, и она как чемпионка турнира «Большого шлема» и игрок топ-20 будет представлять собой желанный трофей. Чтобы превратиться из охотника, играющего без давления, в того, за кем охотятся, нужен совершенно иной образ мышления», — приводит слова Маррей Telegraph.

Угадайте звёзд тенниса по детским фотографиям! Где Курникова, а где Радукану? Угадайте звёзд тенниса по детским фотографиям! Где Курникова, а где Радукану?
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021