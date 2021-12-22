Мама Энди Маррея предупредила Эмму Радукану

Джуди Маррей, мама экс первой ракетки мира Энди Маррея, предупредила 19-летнюю британку Эмму Радукану, которая сенсационно выиграла Открытый чемпионат США 2021 года. По словам Маррей, Радукану придётся непросто, поскольку теперь все будут серьёзно относиться к ней.
«Следующие 10 месяцев будут полностью отличаться от того, что уже испытала она в своей пока короткой, но уже невероятно захватывающей карьере. Её ожидают непростые повороты на этом пути, в то время как она, ранее сравнительно неизвестная теннисистка, будет подстраиваться под жестокий мир женского тенниса.
Теперь все знают, кто она такая. Тренеры и соперники будут заниматься своим делом, и она как чемпионка турнира «Большого шлема» и игрок топ-20 будет представлять собой желанный трофей. Чтобы превратиться из охотника, играющего без давления, в того, за кем охотятся, нужен совершенно иной образ мышления», — приводит слова Маррей Telegraph.
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