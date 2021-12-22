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Директор Australian Open оценил шансы Надаля сыграть на турнире. Ранее тот заразился COVID

Директор Australian Open оценил шансы Надаля сыграть на турнире. Ранее тот заразился COVID
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Директор Australian Open Крейг Тили оценил шансы 20-кратного чемпиона турниров «Большого шлема», бывшей первой ракетки мира Рафаэля Надаля сыграть на турнире, который пройдёт с 17 по 30 января. Ранее испанский теннисист сообщил, что заразился коронавирусом.

«Я уверен, что Рафа будет здесь. Игроки, чей тест показывает положительный результат, переживут период времени, по истечении которого они больше не будут заражены. И с ними всё будет в порядке», — приводит слова Тили France24.

В 2021 году Открытый чемпионат Австралии в мужском одиночном разряде выиграл Новак Джокович (Сербия). В решающем матче турнира Джокович сломил сопротивление россиянина Даниила Медведева. В женском одиночном разряде победила представительница Японии Наоми Осака, в мужском парном разряде титул завоевали хорват Иван Додиг и словак Филип Полашек, в женском парном — бельгийка Элисе Мертенс и белоруска Арина Соболенко, в миксте — Барбора Крейчикова (Чехия) и Раджив Рам (США).

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