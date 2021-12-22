Тренер Хуберта Хуркача выделил фаворитов на Australian Open

Тренер теннисиста Хуберта Хуркача Крейг Бойнтон выделил Новака Джоковича, Даниила Медведева, залечившего травму Рафаэля Надаля и Роджера Федерера в числе главных претендентов на главные титулы сезона 2022 года.

«Думаю, что игроков следует распределить на две группы. Есть элита в лице большой четвёрки — Джокович, Медведев, Надаль и Федерер, которая будет фаворитами на любом турнире. При условии, конечно, что Рафаэль будет здоров. Посмотрим ещё, когда вернётся на корт Роджер и в скольких турнирах он примет участие. За ними следует группа из примерно 8-12 игроков, куда входит и Хуберт Хуркач. Они могут создать хорошую конкуренцию лидерам.

Хуберт ещё не играл с Надалем, но ему не хватило лишь двух очков для победы над Джоковичем на турнире в Париже. Не удалось ему пока преодолеть и сопротивление Александра Зверева, но опыт побед над остальными у него имеется. Думаю, что в ближайшее время мы можем увидеть изменение расклада сил в элите мирового тенниса», — заявил Бойнтон в интервью Sportskeeda.