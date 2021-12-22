«Скажи, что ты русский, не говоря, что ты русский». Циципас выложил видео, Хачанов оценил

Греческий теннисист Стефанос Циципас, у которого русские корни, выложил забавное видео в своём «инстаграме». На нём видно, как Циципас ест бутерброд с чёрной икрой.

Посмотреть видео можно в «инстаграме» Стефаноса Циципаса.

В комментариях отметился российский теннисист Карен Хачанов.

«Красиво жить не запретишь», — написал он.

Вот что написали другие подписчики в комментариях:

«Ты забыл о водке».

«Сейчас здесь будет флешмоб с новогодними рецептами».

«Русские чёрную икру видят только на картинках, увы».

«Он русский, что ли?»

«Что ты ешь-то?»

23-летний Стефанос Циципас — сын советской и греческой теннисистки Юлии Сальниковой (Апостоли) и Апостолоса Циципаса, также он является внуком советского футболиста и тренера Сергея Сальникова.