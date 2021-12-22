«Скажи, что ты русский, не говоря, что ты русский». Циципас выложил видео, Хачанов оценил
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Греческий теннисист Стефанос Циципас, у которого русские корни, выложил забавное видео в своём «инстаграме». На нём видно, как Циципас ест бутерброд с чёрной икрой.
Посмотреть видео можно в «инстаграме» Стефаноса Циципаса.
В комментариях отметился российский теннисист Карен Хачанов.
«Красиво жить не запретишь», — написал он.
Вот что написали другие подписчики в комментариях:
«Ты забыл о водке».
«Сейчас здесь будет флешмоб с новогодними рецептами».
«Русские чёрную икру видят только на картинках, увы».
«Он русский, что ли?»
«Что ты ешь-то?»
23-летний Стефанос Циципас — сын советской и греческой теннисистки Юлии Сальниковой (Апостоли) и Апостолоса Циципаса, также он является внуком советского футболиста и тренера Сергея Сальникова.
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