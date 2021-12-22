Энди Маррей рассказал о своих планах об участии в Australian Open

Бывшая ракетка мира Энди Маррей планирует сдать тест на коронавирус в день празднования Рождества и вылететь в Австралию 27 декабря. Маррей принимал участие в недавнем турнире в Абу-Даби и надеется, что не контактировал с инфицированными во время той поездки.
«В день Рождества я пройду проверку на коронавирус и собираюсь отправиться в Австралию 27 декабря. У меня есть ещё несколько дней для того, чтобы оградить себя от угрозы заболевания, чтобы не допустить повторения истории прошлого года», — заявил Маррей в интервью Tennis World USA.
В прошлом году британец пропустил Australian Open из-за положительного теста на коронавирус. Маррей, занимающий сейчас 134-ю позицию в рейтинге ATP, надеется получить уайлд-кард для участия в турнире.
«Мне не слишком везло в Австралии. Наверное, я заслуживал того, чтобы поднять над головой кубок чемпиона в Мельбурне. Несколько раз я был в паре шагов от общей победы, но всегда чего-то не хватало. Тем не менее впечатления от страны, мои воспоминания — самые позитивные, и я с нетерпением жду возможности вернуться туда», — добавил Маррей.
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