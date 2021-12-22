Александр Зверев рассказал, кто выиграет главные турниры 2022 года

Александр Зверев рассчитывает на то, что он, Новак Джокович и Даниил Медведев продолжат доминировать на кортах в 2022 году.
«Думаю, что следующий год будет очень похожим на последние полгода. Раньше в основном говорили о Рафаэле Надале, Роджере Федерере и Джоковиче. Теперь же все главные титулы на Олимпиаде, Уимблдоне, US Open и Турине завоевали Медведев, Джокович и я. Не думаю, что в ближайшем сезоне ситуация изменится», — заявил Зверев, признанный лучшим спортсменом Германии 2021 года, в интервью Eurosport.
Джокович на данный момент возглавляет рейтинг-лист АТР, однако ему придётся защищать турнирные баллы на первых трёх соревнованиях «Большого шлема». Медведев и Зверев пока идут в табели о рангах соответственно вторым и третьим.
Зверев трижды проиграл Джоковичу в минувшем сезоне, однако одержал две знаковые виктории над сербом в полуфиналах Олимпиады и Итогового турнира АТР в Турине.
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