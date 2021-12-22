Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Александр Зверев рассказал, кто выиграет главные турниры 2022 года

Александр Зверев рассказал, кто выиграет главные турниры 2022 года
Комментарии

Александр Зверев рассчитывает на то, что он, Новак Джокович и Даниил Медведев продолжат доминировать на кортах в 2022 году.

«Думаю, что следующий год будет очень похожим на последние полгода. Раньше в основном говорили о Рафаэле Надале, Роджере Федерере и Джоковиче. Теперь же все главные титулы на Олимпиаде, Уимблдоне, US Open и Турине завоевали Медведев, Джокович и я. Не думаю, что в ближайшем сезоне ситуация изменится», — заявил Зверев, признанный лучшим спортсменом Германии 2021 года, в интервью Eurosport.

Джокович на данный момент возглавляет рейтинг-лист АТР, однако ему придётся защищать турнирные баллы на первых трёх соревнованиях «Большого шлема». Медведев и Зверев пока идут в табели о рангах соответственно вторым и третьим.

Зверев трижды проиграл Джоковичу в минувшем сезоне, однако одержал две знаковые виктории над сербом в полуфиналах Олимпиады и Итогового турнира АТР в Турине.

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021