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Первые игроки прилетели в Австралию на Australian Open

Первые игроки прилетели в Австралию на Australian Open
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Первые участники Australian Open прилетели в Австралию, сообщает Herald Sun. По данным источника, первым, кто прилетел в Австралию, стал хорват Борна Чорич. Следом за ним в страну прилетели канадец Денис Шаповалов.

Со следующей недели в Австралии начнут приземляться чартерные рейсы с игроками. Ожидается, что в понедельник, 27 декабря, в страну прибудут экс-первая ракетка мира Симона Халеп, итальянец Маттео Берреттини, а также норвежец Каспер Рууд.

Чорич не участвовал в турнирах с мая, когда он перенёс операцию на плече. Что касается Шаповалова, то он выступит на выставочном турнире в Абу-Даби, где победил испанца Рафаэля Надаля. Канадский теннисист в Сиднее примет участие в ATP Cup. Первый матч канадцы проведут уже 2 января, в этот день они сыграют с американцами.

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