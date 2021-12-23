Маррей подтвердил, что получил уайлд-кард на Australian Open

Бывшая первая ракетка мира шотландец Энди Маррей подтвердил, что получил уайлд-кард для участия в Открытом чемпионате Австралии. Маррей поблагодарил организаторов за предоставленную возможность сыграть на турнире, который будет проходить в Мельбурне с 17 по 30 января.

«Очень рад вернуться на Australian Open. Благодарен организаторам за предоставленную возможность. Мне не терпится снова выйти на корт в Мельбурне», — приводит слова Маррея пресс-служба турнира.



Маррей является трёхкратным победителем турниров «Большого шлема». При этом он никогда не выигрывал Australian Open.



В прошлом году британец пропустил Australian Open из-за положительного теста на коронавирус. В настоящее время он занимает 134-е место в рейтинге ATP.