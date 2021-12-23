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Свитолина объявила о начале сотрудничества с бывшим наставником Остапенко

Свитолина объявила о начале сотрудничества с бывшим наставником Остапенко
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Украинская теннисистка Элина Свитолина, являющаяся 15-й ракеткой мира, сообщила о начале совместной работы с тренером Андисом Юшкой. В тренерский штаб украинки также вошёл Гюнтер Бресник — тренер супруга спортсменки Гаэля Монфиса. Бресник будет работать в качестве консультанта.

Ранее Юшка тренировал Алену Остапенко и Аманду Анисимову. Кроме того, специалист был капитаном сборной Латвии на Кубке Билли Джин Кинг.

Предыдущим тренером Свитолиной был Эндрю Беттлс. Элина объявила о завершении сотрудничества с тренером в октябре 2021 года. Они работали вместе на протяжении пяти лет.

В 2021 году Свитолина стала победительницей турнира в Чикаго. В рейтинге WTA она занимает 15-ю строчку. Монфис является 21-й ракеткой мира.

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