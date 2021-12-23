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Саккари признали лучшей спортсменкой года в Греции

Саккари признали лучшей спортсменкой года в Греции
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Греческая теннисистка Мария Саккари признана лучшей спортсменкой 2021 года в своей стране. Очередной год она завершила на шестом месте в рейтинге WTA.

Победителя конкурса определяли спортивные журналисты страны. Спортсменом года они признали баскетболиста Янниса Адетокунбо.

В завершившемся сезоне Саккари дважды выходила в полуфинал турниров «Большого шлема». Она стала второй на «Ролан Гаррос» и US Open. Кроме того, Мария впервые в карьере поднялась в топ-10 рейтинга WTA.

Отметим, что Саккари — не первая теннисистка, признанная лучшей спортсменкой 2021 года в своей стране. Аналогичные призы получили британка Эмма Радукану, швейцарка Белинда Бенчич и немец Александр Зверев.

Следующий сезон стартует в январе 2022 года в Австралии.

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