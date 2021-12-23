Саккари признали лучшей спортсменкой года в Греции
Поделиться
Греческая теннисистка Мария Саккари признана лучшей спортсменкой 2021 года в своей стране. Очередной год она завершила на шестом месте в рейтинге WTA.
Победителя конкурса определяли спортивные журналисты страны. Спортсменом года они признали баскетболиста Янниса Адетокунбо.
В завершившемся сезоне Саккари дважды выходила в полуфинал турниров «Большого шлема». Она стала второй на «Ролан Гаррос» и US Open. Кроме того, Мария впервые в карьере поднялась в топ-10 рейтинга WTA.
Отметим, что Саккари — не первая теннисистка, признанная лучшей спортсменкой 2021 года в своей стране. Аналогичные призы получили британка Эмма Радукану, швейцарка Белинда Бенчич и немец Александр Зверев.
Следующий сезон стартует в январе 2022 года в Австралии.
Комментарии
- 23 декабря 2021
-
21:48
-
21:19
-
19:36
-
17:12
-
15:15
-
13:09
-
09:51
-
09:18
- 22 декабря 2021
-
20:09
-
19:15
-
18:19
-
16:43
-
16:20
-
15:33
-
14:32
-
13:27
-
13:03
-
09:47
-
09:21
-
09:12
-
08:53
-
08:33
-
00:55
-
00:04
- 21 декабря 2021
-
23:28
-
22:24
-
22:10
-
19:34
-
18:59
-
18:35
-
14:10
-
14:03
-
10:52
-
10:34
-
09:39
Партнерский контент