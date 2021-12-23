Оже-Альяссим стал лучшим теннисистом года в Канаде

11-я ракетка мира, канадец Феликс Оже-Альяссим был признан лучшим теннисистом своей страны в 2021 году.
«Да, это был классный год. Благодаря беседам, работе на корте, я думаю, что мне удалось многому научиться у своего тренера Тони.
Его присутствие в моей жизни — это огромный источник мотивации и прежде всего источник уверенности и доверия.
Я думаю, если обобщить то, что Тони привнёс в этом году в наш коллектив — это уверенность и веру в то, что мы на правильном пути. Выйти в полуфинал «Шлема» — это сложно, но это нормально и реально. Он просто вселил уверенность в меня и в мою команду», — приводит слова Оже-Альяссима Postxnews.
Отметим, что, помимо награды лучшего теннисиста, Феликс получил ещё две премии: самый развивающийся теннисист года в Канаде и лучший игрок года в одиночном разряде.
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