Оже-Альяссим стал лучшим теннисистом года в Канаде

11-я ракетка мира, канадец Феликс Оже-Альяссим был признан лучшим теннисистом своей страны в 2021 году.

«Да, это был классный год. Благодаря беседам, работе на корте, я думаю, что мне удалось многому научиться у своего тренера Тони.

Его присутствие в моей жизни — это огромный источник мотивации и прежде всего источник уверенности и доверия.

Я думаю, если обобщить то, что Тони привнёс в этом году в наш коллектив — это уверенность и веру в то, что мы на правильном пути. Выйти в полуфинал «Шлема» — это сложно, но это нормально и реально. Он просто вселил уверенность в меня и в мою команду», — приводит слова Оже-Альяссима Postxnews.

Отметим, что, помимо награды лучшего теннисиста, Феликс получил ещё две премии: самый развивающийся теннисист года в Канаде и лучший игрок года в одиночном разряде.