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Марин Чилич расстался с тренером по физподготовке, с которым работал 11 лет

Марин Чилич расстался с тренером по физподготовке, с которым работал 11 лет
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Хорватский теннисист Марин Чилич сообщил о прекращении сотрудничества с личным тренером по физподготовке Славеном Хрвое. Они работали вместе 11 лет. Под руководством Славена Чилич выиграл Открытый чемпионат США 2014 года, «Мастерс» в Цинциннати в 2016 году, Кубок Дэвиса, серебро Олимпиады в Токио, а также другие турниры ATP.

«После 11 лет невероятного успеха, упорного труда и стремления совершенствоваться каждый день мы со Славеном Хрвое решили прекратить наше профессиональное сотрудничество. Для меня было честью разделить многие моменты с ним, не только как с трудолюбивым профессионалом, но и как с большим другом.

Славен, спасибо тебе за всё, я буду скучать по нашим занятиям в тренажёрном зале и упражнениям на бицепс. Я желаю тебе только самого наилучшего в будущем и уверен, что ты добьёшься успеха», – написал Чилич у себя в «твиттере».

Отметим, что последним турниром Чилича под руководством Славена Хрвоя был Кубок Дэвиса — 2021, в котором хорватская команда уступила в финале сборной России.

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