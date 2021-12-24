Даниил Медведев назвал свои лучший и худший матчи в 2021 году

25-летний российский теннисист Даниил Медведев выразил мнение о ярких моментах в спорте в 2021 календарном году, а также назвал свои лучший и худший матчи.
«Три лучших спортсмена в этом календарном году? В мире очень много крутых спортсменов в разных видах спорта. Везде есть свои выдающиеся чемпионы, поэтому выделять кого-то считаю неправильным. Самые яркие события для меня — Олимпийские игры, чемпионат Европы по футболу и мощный сезон в «Формуле-1». Последняя гонка в Абу-Даби — это что-то невероятное.
Лучший мой матч по качеству игры в этом году? Было много крутых побед, но матч с Новаком в финале US Open выделяется. Во-первых, я круто играл. Во-вторых, это был самый важный поединок года для меня. Возможно, были и матчи, где я действовал ещё сильнее, но это так не врезалось в память.
Самое обидное поражение? Выделю проигрыш на Олимпиаде. Очень хотелось выиграть медаль в Токио, поэтому было очень обидно вылететь в четвертьфинале», — приводит слова Даниила «Спорт-экспресс».
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