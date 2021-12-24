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Даниил Медведев предположил, что будет после ухода Федерера, Надаля и Джоковича из тенниса

Даниил Медведев предположил, что будет после ухода Федерера, Надаля и Джоковича из тенниса
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Вторая ракетка мира Даниил Медведев рассказал, что, по его мнению, будет с теннисом, когда швейцарец Роджер Федерер, испанец Рафаэль Надаль и серб Новак Джокович уйдут из спорта. У Федерера, Надаля и Джоковича по 20 титулов на турнирах «Большого шлема», их называют «Большой тройкой».

По словам Медведева, теннис не придёт в упадок.

«Уход «Большой тройки», когда это случится, будет большим событием. Они не молодеют, но всё ещё играют очень сильно, выигрывают турниры «Большого шлема». Но мне кажется, что история циклична.

Когда заканчивали Борис Беккер и Иван Лендл, то все так же беспокоились о будущем тенниса. Но им на смену пришли Пит Сампрас и Андре Агасси. То есть всегда приходили новые великие чемпионы, а теннис становился всё популярнее и популярнее. Конечно, Роджер, Новак и Рафа побили все мыслимые и немыслимые рекорды, но я уверен, что и после их ухода появятся новые герои, которые заставят людей влюбляться в теннис», — цитирует Даниила «Спорт-экспресс».

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