Даниил Медведев высказался о конфликтах со зрителями, которые его освистывают

Вторая ракетка мира россиянин Даниил Медведев поделился мнением о конфликтах с публикой, которые периодически возникают у него в ходе турниров.

«Поверьте, мне всё равно намного приятнее, когда меня поддерживают, а не освистывают. И так происходит на большинстве турниров. Да, бывают моменты, когда я веду себя некрасиво, но я всегда остаюсь самим собой. Люди видят, что я никого не хочу обмануть, что-то придумать, сжульничать. Во мне нет фейка. Фанаты тенниса знают: если они видят меня, то получают правду. Это самое главное.

Если говорить про организаторов турниров, то если они обязаны выписать мне штраф, то делают это. Больше в их компетенцию в этих вопросах ничего не входит», — цитирует Медведева «Спорт-экспресс».