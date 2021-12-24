Александр Зверев сообщил, что сказал ему Новак Джокович

Третья ракетка мира, немецкий теннисист Александр Зверев рассказал об общении с 20-кратным чемпионом турниров «Большого шлема» Новаком Джоковичем. По словам Зверева, Джокович дал понять, что не намерен отдавать лидерство в рейтинге ATP.

«Я говорил об этом с Новаком. Он чувствует, что по-прежнему находится на пике карьеры. Он также сказал мне, что подаёт сейчас так, как никогда раньше не подавал. Считает, что теннис в его исполнении настолько хорош, каким он привык его видеть», — приводит слова Зверева Eurosport.

Напомним, в сезоне-2021 34-летний Новак Джокович выиграл три турнира «Большого шлема» из четырёх. В финале Открытого чемпионата США Джокович в трёх сетах уступил второй ракетке мира, россиянину Даниилу Медведеву.