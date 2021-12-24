Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Александр Зверев сообщил, что сказал ему Новак Джокович

Александр Зверев сообщил, что сказал ему Новак Джокович
Комментарии

Третья ракетка мира, немецкий теннисист Александр Зверев рассказал об общении с 20-кратным чемпионом турниров «Большого шлема» Новаком Джоковичем. По словам Зверева, Джокович дал понять, что не намерен отдавать лидерство в рейтинге ATP.

«Я говорил об этом с Новаком. Он чувствует, что по-прежнему находится на пике карьеры. Он также сказал мне, что подаёт сейчас так, как никогда раньше не подавал. Считает, что теннис в его исполнении настолько хорош, каким он привык его видеть», — приводит слова Зверева Eurosport.

Напомним, в сезоне-2021 34-летний Новак Джокович выиграл три турнира «Большого шлема» из четырёх. В финале Открытого чемпионата США Джокович в трёх сетах уступил второй ракетке мира, россиянину Даниилу Медведеву.

Миллиард долларов Федерера! Как стать самым богатым и популярным теннисистом в истории Миллиард долларов Федерера! Как стать самым богатым и популярным теннисистом в истории
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021